"La Pitesti, Bianca Andreescu n-a avut mingi de tenis si n-a avut tenisi." Dezvaluiri despre tenismena care a ales Canada

Chiar daca a inceput tenisul in Romania, la Pitesti, tenismena a ales sa reprezinte Canada. Ion Tiriac a dezvaluit de ce Andreescu nu a jucat pentru Romania."Bianca Andreescu s-a mutat de la Pitesti in Canada si iti castiga US Open. De ce? La Pitesti, in era moderna, dupa 1990, n-a avut mingi de tenis si n-a avut tenisi.Atunci, ne uitam cu totii in oglinda si spunem: Ce-am pacatuit, oare?, a spus Ion Tiriac la emisiunea "Reteaua de Idoli" de la TVR 2.In 2020, Bianca Andreescu nu a jucat nici un meci de tenis din cauza unei accidentari. Ea a petrecut Sarbatorile la Dubai, unde a si inceput pregatirea pentru turneul Australian Open