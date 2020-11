FOTO Bianca Andreescu a facut anuntul cel mare

Sportiva s-a operat la genunchi in octombrie 2019 si din cauza virusului Sars-COV-2 nu a putut sa joace niciun meci in 2020.Acum s-a refacut complet."Virusul mi-a zadarnicit cursul normal al pregatirii, dar acum sunt bine si abia astept sa inceapa sezonul din 2021. Trag foarte tare la pregatire, dar acum sunt complet sanatoasa. Aceasta perioada m-a ajutat sa am putin timp pentru viata personala.N-as putea sa afirm ca sunt de maine gata pentru a juca un meci, dar voi adopta strategia pasilor marunti", a declarat Bianca Andreescu, potrivit Tennis365.com.La 20 de ani, Bianca Andreescu este pe locul 7 in lume si a castigat un Grand Slam, Us Open, in 2019.SURSA FOTO: Instagram / biancaandreescuSURSA FOTO: Instagram / biancaandreescu