Bianca Andreescu revine in tenis. "Cand nu te confruntati cu acea muzica o vreme, va exista o mica adaptare"

"A fost un an foarte greu. Ne-am antrenat la Monte-Carlo pentru recuperarea ei completa dupa accidentarea suferita la genunchi. Era pregatita sa se intoarca la Indian Wells, dar toate turneele au fost anulate de pandemie.In timpul verii, ne-am antrenat pentru revenire, dar ea a suferit o accidentare la picior si a trebuit sa oprim antrenamentele. Sunt optimist ca accidentarile fac acum parte din trecut. Ascensiunea ei a fost atat de rapida, incat nu a fost pregatita sa joace multe meciuri de nivel inalt intr-o perioada scurta de timp.Bianca da tot ce este mai bun in meciurile grele si trebuie sa regaseasca simtul competitional. Va fi fericita sa revina pe teren, sa concureze si este extrem de motivata. Cealalta parte este ca te obisnuiesti cu presiunea prin a fi confruntat putin cu ea. Cand nu te confruntati cu acea muzica o vreme, va exista o mica adaptare, dar Bianca, prin natura ei, a fost intotdeauna o persoana care s-a dezvoltat in competitie", a declarat Bruneau.Bianca Andreescu, 20 de ani, locul 7 WTA , s-a accidentat la genunchiul stang la Turneul Campioanelor din octombrie 2019 si nu a mai evoluat de atunci.