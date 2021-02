Bianca Andreescu a invins-o pe Mihaela Buzarnescu in primul tur la Australian Open. A fost primul meci al canadiencei de origina romana dupa 15 luni

Tenismena canadianca de origina romana a castigat usor primul set. Buzarnescu a revenit si a dus meciul in decisiv, unde de la 3-3 a ratat trei mingi de break.De acolo, Andreescu a luat meciul in mana si a castigat in decisiv cu 6-3.A fost primul meci din 2019 incoace pentru tensimena canadianca de origine romana.Din cauza pandemiei de coronavirus si a unei accidentari, Bianca Andreescu nu a jucat niciun meci in 2020.Desfasurarea meciului:Bianca Andreescu are primul serviciu si face primul game, 1-0Mihaela Buzarnescu isi face serviciul 1-1Bianca Andreescu conduce, 2-1Andreescu face primul break al meciului, 3-1Bianca isi face serviciul, 4-1Buzarnescu reduce din diferenta, 4-2Game la 0 facut de Andreescu, 5-2Andreescu face break si castiga primul set, 6-2Bianca incepe in forta si setul 2, 1-0Buzarnescu isi face serviciul, 1-1Bianca Andreescu face game, 2-1Buzarnescu isi face serviciul, 2-2Buzarnescu face break, 2-3Buzarnescu isi face serviciul, 2-4Andreescu face game, 3-4Buzaranescu isi face serviciul, 3-5Bianca Andreescu face game, 4-5Buzarnescu isi face serviciul si castiga setul doi, 4-6Bianca Andreescu isi face primul serviciu din setul decisiv, 1-0Buzarnescu egaleaza, 1-1Andreescu isi face serviciul, 2-1Buzarnescu egaleaza, 2-2Game la 0 facut de Andreescu, 3-2Buzarnescu face 3-3Mihaela Buzarnescu rateaza trei mingi de break si merge game-ul, 4-3Bianca Andreescu face break, 5-3Andreescu face game si castiga meciul, 6-3.CITESTE SI: