Anuntul cel mare facut de Bianca Andreescu in legatura cu orientarile sale sexuale. Este sau nu lesbiana

Nascuta din parinti romani, tenismena din Canada nu a jucat niciun meci in 2020 din cauza unei accidentari si a pandemiei de coronavirus.In 2021, vrea sa ajunga din nou in top, asa cum a fost in 2019, cand a castigat primul turneu Grand Slam din cariera, US Open.Izolata in camera de hotel din Australia, Bianca Andreescu le-a raspuns fanilor la cele mai indiscrete intrebari, prin interemediul unei retele de socializare."Nu, nu sunt lesbiana", a spus tenismena dupa o intrebare venita de la un internaut.Sursa foto: Instagram / biancaandreescuBianca Andreescu a petrecut Sarbatorile de Iarna la Dubai, unde s-a si antrenat cu una dintre prietenele sale cele mai buna, rusoaica Anastasia Potapova.