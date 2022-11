Bianca Andreescu da inca o lovitura financiara

Bianca Andreescu a semnat un contract de sponsorizare cu compania elvetiana producatoare de ceasuri de lux Rolex.

"Sunt fericita sa va anunt ca fac parte oficial din familia Rolex. Abia astept sa incep colaborarea", a scris Bianca Andreescu pe Twitter.

Detaliile colaborarii n-au fost dezvaluite, insa cu siguranta ca suma primita de adolescenta de orgine romana e pe masura rezultatelor ei din acest an.

Pe langa Rolex, campioana de la US Open mai are contracte de sponsorizare cu Nike, BMW si Head.

Conform Forbes, Rolex are o prezenta majora in lumea sportului, avand sub contract atleti celebri, precum Tiger Woods, Roger Federer sau Lindsey Vonn.

3 turnee a castigat Bianca Andreescu in acest an: Indian Wells, Rogers Cup si US Open.

5 e locul ocupat in prezent de tenismena care reprezinta Canada.

Bianca Andreescu a inceput anul in afara Top 100 si cu doar 215.000 de dolari castigati. Acum, castigurile ei au ajuns la 6 milioane de dolari.

