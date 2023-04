Bianca Andreescu e viitorul: Performanta superba reusita de tanara sportiva

Bianca Andreescu este considerata pe buna dreptate una dintre viitoarele tenismene de top din circuitul WTA.

Desi nu a implinit inca 19 ani, jucatoarea cu origini romanesti reuseste sa joace de la egal la egal cu rivalele din circuit.

Pe fondul rezultatelor bune din ultima perioada, Bianca a urcat pe locul 3 in clasamentul tenismenelor din circuitul WTA, care nu au implinit inca varsta de 19 ani.

Bianca are deja 834 de puncte in clasamentul WTA si este depasita doar de ucraineanca Dayana Yastremska (1.119 de puncte) si americanca Amanda Anisimova (935 de puncte).

Totodata, Bianca este jucatoarea care a obtinut cele mai multe victorii din circuitul WTA in acest sezon. Sportiva care reprezinta Canada are 16 succese si doar 2 infrangeri in meciurile contand pentru sezonul 2019.

In ierarhia jucatoarelor sub 19 ani, prima romanca prezenta ocupa abia locul 80.

Este vorba despre Andreea Prisacariu, cea care a acumulat 10 puncte in clasament. In ierarhia generala WTA, Prisacariu se afla insa abia pe locul 742.

C.S.