Bianca Andreescu face o dezvaluire neasteptata

Tanara sportiva a marturisit ca uneori nu isi doreste sa faca incalzirea inaintea partidelor, motiv pentru care mimeaza accidentari."Cateodata sunt prea nervoasa sa mai fac anumite lucruri, asa ca mimez o accidentare si sar peste incalzire", a spus Bianca Andreescu pentru WTA TV.De asemenea, Bianca a dezvaluit si felul in care se foloseste de faima capatata in ultimul an si jumatate."Odata am pretins ca sunt agentul meu pentru a face o rezervare. Fac treaba asta de multe ori de fapt", a adaugat Bianca.Bianca Andreescu a avut un an 2019 de vis, in care a castigat Indian Wells si Rogers Cup, dar si primul sau Grand Slam, la US Open.Totusi, din noiembrie 2019 nu a mai jucat din cauza unei accidentari.Revenirea sa era asteptata in aceasta primavara, insa anularea turneelor i-a dat planul peste cap.C.S.