Bianca Andreescu i-a multumit Simonei Halep pentru ajutorul oferit: Nu voi uita niciodata

Bianca Andreescu i-a multumit Simonei Halep pentru ajutorul ce s-a dovedit foarte important in ascensiunea fulminanta pe care tanara sportiva o are in acest an.

Simona a sesizat talentul Biancai inca din urma cu doi ani, cand a sfatuit-o sa renunte la circuitul junioarelor si sa joace doar in WTA. Bianca a ascultat-o pe Simona si acum ii este recunoscatoare.

"Bineinteles ca imi aduc aminte sfatul primit din partea Simonei. Este placut sa primesti sfaturi din partea jucatoarelor de top. Simona este idolul meu, asa ca a fost foarte dragut sa primesc sfatul ei. Nu voi uita niciodata. La cateva luni distanta am facut acea trecere. Cu siguranta ca m-a ajutat Simona", a spus Bianca intr-o conferinta de presa.

Saptamana trecuta, sportiva noastra a dezvaluit ca a sfatuit-o in trecut pe Bianca sa renunte sa mai joace in circuitul junioarelor si sa participe doar la competitii WTA, deoarece avea incredere in ea ca poate face fata la acest nivel.

Simona i-a oferit acest sfat Biancai deoarece si-a amintit ca, dupa ce a castigat Roland Garros in proba junioarelor, a refuzat sa faca pasul spre tenisul mare si apoi a avut de suferit cand a facut tranzitia.

La doar 18 ani, Bianca ocupa locul 60 in clasamentul WTA si este una dintre cele mai in forma jucatoare din 2019. Ea s-a calificat in sferturile de finala de la Indian Wells si va patrunde in premiera in top 50 WTA.

C.S.

