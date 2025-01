Bianca Andreescu le transmite un mesaj romanilor dupa eliminarea de la Australian Open

Bianca Andreescu le-a transmis un mesaj fanilor sai din Romania dupa ce a fost eliminata in turul doi de la Australian Open.

Jucatoarea in varsta de 18 ani s-a declarat uimita de simpatia uriasa pe care o are in randul romanilor si le-a multumit cu aceasta ocazie.

"Wow, e incredibil, sunt uluita. Nu credeam sa mi se intample asta din Romania. Sa fiu atat de iubita de romani. Jumate dintre incurajari le primesc din Romania, iar jumatatea cealalta din Canada.

Romanii sunt insa mai pasionati de tenis si mai patimasi. Caldura lor se simte mai mult. Pentru mine e minunat sa am doua tari alaturi de mine", a spus Andreescu, potrivit Adevarul.

De asemenea, Bianca a anuntat ca va veni in tara noastra in aceasta vara deoarece se simte excelent in Romania.

"Dupa Wimbledon vrea sa vin sa imi vad rudele. Mi-e dor de Romania, Imi place mult acolo. Imi plac locurile, Imi plac oamenii", a adaugat Bianca.

In urma parcursului de la Australian Open, Bianca va urca 18 locuri in clasamentul WTA si se va afla pe 88 - cea mai buna pozitie din intreaga cariera.

