Sportiva canadianca de origine romana a pierdut in doua seturi, 3-6,2-6 si paraseste turneul de la Melbourne La 35 de ani, taiwaneza Su - Wei Hsieh este pe locul 71 la simplu in clasamentul WTA , dar la dublu este numarul 1 mondial.Pentru Bianca Andreescu a fost al doilea meci in 15 luni. Canadianca a trecut in primul tur de Mihaela Buzarnescu Pauza indelungata din cauza unei accidentari si a pandemiei de coronavirus s-a vazut in jocul Biancai Andreescu, care a facut multe greseli nefortate.Castigatoarea din Taiwan a facut senzatie si la interviul dupa meci.