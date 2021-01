Bianca Andreescu, in izolare in Australia. Sportiva nu are voie sa paraseasca camera de hotel timp de 14 zile

Sylvain Bruneau a afirmat ca a urmat toate protocoalele si procedurile de securitate, a avut rezultate negative la testul efectuat cu 72 de ore inainte de plecare si s-a simtit "foarte bine" cand a urcat in avion.Bruneau a precizat ca restul echipei sale, inclusiv Bianca Andreescu, au avut rezultate negative.El spune ca nu stie cum a contractat virusul. Antrenorul s-a declarat foarte trist de situatie si ii pare rau pentru consecintele asupra celor cu care a calatorit in avion.Cei 23 de jucatori care au sosit cu zborul afectat au intrat intr-o carantina stricta de 14 zile in camerele lor de hotel, pe care nu vor putea sa le paraseasca, astfel ca nu vor avea voie sa se antreneze in acest timp.Trei cazuri pozitive au fost depistate in Australia in randul jucatorilor, staff-urilor lor si oficialilor care au calatorit la Antipozi cu zboruri charter. In urma acestor testari, 47 de jucatori care au facut deplasarea cu doua zboruri charter, unul de la Abu Dhabi si altul de la Los Angeles, vor intra in izolare timp de doua saptamani.CITESTE SI: