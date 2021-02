Bianca Andreescu, fara secrete dupa meciul castigat cu Buzarnescu. "Pe timpul carantinei m-am jucat din plin. Imi place si ma relaxeaza"

Sportiva din Canada de origina romana a invins-o pe Mihaela Buzarnescu in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-3."Ma simt foarte bine. N-a fost deloc meci usor. Sunt mandra de cum m-am luptatsunt foarte fericita ca am castigat.15 luni nu am jucat. Nu a fost deloc, usor dar mi am dat seama ca a meritat. Am oameni minunati langa mine, va iubesc ca sunteti langa mine.M-am gandit sa nu ma autopedepsesc, pentru ca era primul meci", a spus Bianca Andreescu la finalul meciului.Canadianca a dezvaluit una dintre pasiunile sale."Cand aveam 12 ani ma jucam foarte mult pe Xbox. Dupa aceea m-am oprit pentru ca am continuat cu tenisul. Pe timpul carantinei m-am jucat din plin. Ma relaxeaza mult si imi place", a spus Bianca Andreescu.Tenismena de origina romana este a opta favorita la castigarea turneului Australian Open CITESTE SI: