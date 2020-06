O tenismena de top anunta ca Bianca Andreescu se va prabusi in clasamentul WTA

Ziare.

Ea crede ca accidentarile ii vor veni de hac Biancai Andreescu, aflata acum pe locul 6 in ierarhia mondiala."Sunt sigura ca Sofia Kenin si Bianca Andreescu nu vor rezista prea mult in top 10 WTA. Pe Bianca o va dobori situatia sa medicala, toate aceste accidentari", a afirmat Donna Vekici pentru Podcast Inkubator Bianca Andreescu a avut un an 2019 de vis, in care a castigat Indian Wells si Rogers Cup, dar si primul sau Grand Slam, la US Open.Totusi, din noiembrie 2019 nu a mai jucat din cauza unei accidentari.Revenirea sa era asteptata in aceasta primavara, insa anularea turneelor i-a dat planul peste cap.C.S.