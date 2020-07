Ultimele doua castigatoare ale US Open, Bianca Andreescu si Naomi Osaka, ar putea sa nu participe la editia din acest an

Cu cateva zile inaintea inchiderii listei pentru tabloul principal (3 august), ele nu sunt inscrise in competitie, nici la turneul de la Cincinnati, mutat la New York, in saptamana premergatoare US Open, informeaza lequipe.fr. Pentru turneul de la Cincinnati, lista jucatoarelor direct acceptate pe tabloul principal a fost finalizata luni.In timp ce decizia finala daca turneul va fi organziat sau nu ar trebui sa fie luata pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe jucatoare din Top 10 WTA planuiesc sa nu ia startul la grand slam-ul de la New York.Nici australianca Ashleigh Barty , locul I WTA, nici Simona Halep , locul 2 WTA, si nici ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA, nu s-au inscris pana acum la vreuna dintre cele doua competitii americane.Alte jucatoare, precum croata Petra Martici, locul 15 WTA, si sportiva chineza Qiang Wang, locul 29 WTA, nu vor juca la Cincinnati, dar intentioneaza sa evolueze la US Open, daca turneul se va tine.Intrerupt de pandemia de coronavirus , circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA International. US Open ar trebui sa se desfasoare la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat initial intre 24 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, a fost anulat.