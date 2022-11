Handbalista Bianca Bazaliu, autoarea golului victoriei cu Spania, în ultima secundă, la Campionatul European, a declarat, sâmbătă, că e mândră de echipa României şi a transmis mulţumiri celor care au felicitat-o pentru reuşită.

Bianca Bazaliu a adus victoria României, vineri seară, în ultima secundă a partidei cu Spania, după o aruncare puternică, de la 15 metri, reuşită care a făcut înconjurul lumii şi a fost remarcată pe toate canalele mass-media. De la forul european (EHF) şi până la simpli susţinători ai României sau iubitori ai handbalului, felicitările au curs pentru Bazaliu.

”Am auzit despre asta, este foarte tare, dar cel mai tare este că am reuşit să luăm cele 2 puncte şi sunt foarte mândră de echipă, am luptat până la final şi nu am renunţat. Le felicit pe fete şi le mulţumesc. Mă simt foarte onorată să am atâtea mesaje şi poveşti pe net, le mulţumesc tuturor şi îmi cer scuze că nu pot să le răspund în parte. Le-am citit şi le mulţumesc”, a declarat, sâmbătă, Bianca Bazaliu.

Naţionala de handbal feminin a României a învins, la Skopje, reprezentativa Spaniei, scor 28-27 (12-11), în primul meci din grupa principală II a competiţiei.

Următorul meci al tricolorelor va fi abia în 15 noiembrie, cu Muntenegru (ora 19.00), iar ultimul meci din grupa II, în 16 noiembrie, cu Germania (ora 16.30).

Ads