Vedeta care riscă închisoarea pentru felul în care s-a îmbrăcat în public FOTO

Kanye West (46 de ani) și soția sa, Bianca Censori (29 de ani), și-au făcut o apariție controversată la Săptămâna Modei de la Paris, în special prin vestimentația cu care fotomodelul de origine australiană s-a prezentat în public.

Astfel, Bianca Censori s-a afișart cu o geacă de blană și niște dresuri transparente care i-au expus zonele intime.

Presa internațională precizează că Bianca Censori ar putea intra sub incidența articolului 222 din Codul Penal Francez, care sancționează indecența în spațiul public cu o condamnare la un an de închisoare sau o amendă de 15.000 de euro.

Bianca Censori could face prison or a fine of €15,000 after she made an explicit outing in Paris by going underwear-free for a dinner with Kanye West pic.twitter.com/sksqjx89m8