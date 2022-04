Bianca Drăgușanu și-ar fi bătut iubitul prins la o petrecere pentru adulți. "Am fugit toți pe scări în chiloți"

Scandal monstru în lumea mondenă a Capitalei. Bianca Drăgușanu și-ar fi bătut iubitul pe care l-a prins la un party exclusiv pentru adulți.

Totul s-a întâmplat la o petrecere organizată ad hoc de Gabi Badălău, amorezul blondei, și un cântăreț celebru împreună cu niște domnișoare sexy.

Bianca Drăgușanu ar fi aflat de escapada iubitului ei și a dat buzna în apartamentul din Pipera, unde a lovit în stânga și în dreapta, conform cancan.

Toți cei prezenți au fugit pe scări ca să scape de furia vedetei.

"Ce am pățit la petrecere cu Bianca Drăgușanu nu am pățit în viața mea cu nicio nebună, oricât de nervoasă ar fi fost! Eu am crezut că Gabi poate să o țină în frâu. Cum naiba s-o fi prins să vină acolo, habar n-am.

Când eram și noi bine de tot, a dat ușa de pereți și a început să dea pumni și picioare unde a văzut cu ochii. N-a ținut cont de cine mai era cu noi, a dat și în ei. Și noi – fetele – și ei – băieții – eram goi, dar chiar nu făceam nimic.

Luam baloane și dansăm. Am fugit toți pe scări în chiloți. Fiecare cum a apucat! Demență. Și după l-a alergat pe al ei până a înnebunit ăla de s-a ascuns într-un boschet, cică! O seară de neuitat, ce să mai zic", a povestit o martoră pentru cancan.

