Bianca Dragusanu: Am avut o dependenta. Aveam ditamai botul

Bianca Dragusanu a dezvaluit, marti dimineata, ca pasiunea sa pentru buze devenise o mica obsesie acum cateva luni, dar ca de o buna perioada de timp nu si-a mai injectat nicio substanta.

"De opt luni nu mi-am mai facut nimic. Am avut o dependenta. Nu foarte mare, ca am scapat de ea. Aveam ditamai botul. Se umfla foarte tare. Nu stiu de ce faceam lucrul asta", a declarat Bianca la Kanal D.

Fosta doamna Slav a mai spus ca ea nu se considera o femeie frumoasa, ci un ingrijita, precizand ca pune foarte mare pret pe aspect.

"Nu ma consider o femeie frumoasa, ci ingrijita. Imi place sa am parul curat mereu. Am o obsesie. Am periuta mereu in geanta. Sunt incantata de parul meu. (...) Mi-am facut botox ca am 32 de ani si nu exista din astea cu crema de galbenele. Mi-am facut ridurile de expresie", a mai spus ea.

Roscata si-a amintit si despre prima sa aparitie la televizor, in cadrul emisiunii "Din Dragoste". Despre imaginea sa de atunci, Bianca spune ca era groaznica.

"Eram groaznica. Asta era moda. Niciunul dintre noi nu mai aratam ca acum 10-15 ani. Daca iti schimbi culoarea parului, deja esti altcineva. Daca slabesti, esti altcineva, nu imi este rusine. Aia am fost. Sprancenele si conturul...aveam 17 ani", a spus ea.

Fosta sotie a lui Victor Slav a precizat ca in ultima perioada s-a ingrasat doua kilograme, mentionand ca are 1,80 m inaltime si 58 de kilograme.

