Cum a făcut avere Bianca Drăgușanu: ”Am luat BAC-ul cu 9,50. Câștig bani pentru că sunt deșteaptă! Diferența o face creierul” VIDEO

Vedetă de televiziune și femeie de afaceri, Bianca Drăguşanu (39 de ani) a fost invitată de Cătălin Măruță în cadrul emisiunii acestuia de la Pro TV, ocazie cu care s-a referit la modul în care a reușit să-și construiască averea.

Blondina a ținut să menționeze că succesul său în viață a venit datorită calităților intelectuale, frumusețea fizică picând în planul secund.

“Dacă vă interesează, am luat BAC-ul cu 9,50. Dacă urmam o facultate de medicină, pentru că pasiunea mea mare e medicina estetică, cred că eram printre cei mai buni. Am făcut doi ani de ASE și îmi pare rău că nu am continuat”, a relatat Bianca.

”Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea.

Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum, e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

