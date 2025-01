Cum arată casa de peste jumătate de milion de euro a Biancăi Drăgușanu. Prezentatoarea TV a realizat turul locuinței VIDEO

Bianca Drăgușanu (42 de ani), renumită pentru pasiunea sa pentru lux, și-a prezentat locuința spectaculoasă într-un clip pe TikTok. Apartamentul de lux situat într-o zonă exclusivistă din București a fost decorat integral de vedetă, fără ajutorul unui designer. Locuința impresionantă include trei dormitoare, un living spațios, un dressing de vis și o grădină privată.

Turul locuinței de 600 de mii de euro a Biancăi Drăgușanu

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a decis să-și surprindă fanii cu imagini din apartamentul său de lux. Situată într-o zonă exclusivistă din București, locuința vedetei reflectă stilul său unic și pasiunea pentru design modern și culori deschise.

Apartamentul se desfășoară pe două niveluri și include trei dormitoare, un living open space conectat cu bucătăria, două băi și un dressing spațios. De asemenea, vedeta beneficiază de o grădină privată, unde a improvizat un spațiu verde, adaptat condițiilor terenului.

„Fiind foarte mică această curte, am fost nevoită să improvizez ceva. E și umbră, iar aici nu crește iarba”, a explicat Bianca în videoclipul postat online.

O locuință decorată fără ajutorul designerilor

Într-o abordare neobișnuită pentru o vedetă, Bianca Drăgușanu a ales să decoreze apartamentul fără a apela la serviciile unor designeri profesioniști. Inspirată de imagini de pe Instagram și TikTok, ea a decis să pună în practică propriile idei de amenajare.

„Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia, pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea cu faianța. A fost o muncă titanică”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Ads

Procesul de renovare a inclus și comenzi speciale pentru mobilierul casei. Potrivit vedetei, piesele de mobilier au fost livrate după două luni de așteptare, investițiile în renovare fiind substanțiale. „Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a adăugat aceasta.

Bianca locuiește în prezent într-un apartament tip duplex alături de fiica sa, Sofia, și de mama sa. Deși este mulțumită de actuala locuință, vedeta a dezvăluit că intenționează să se mute într-o casă mai mare pe măsură ce Sofia va crește.

„Va trebui să mobilizez și să luăm altă casă, dar momentan e suficient”, a mai spus Bianca.

Valoarea apartamentului, deși necunoscută exact de către Bianca, este estimată la peste 600 de mii de euro, conform experților. Investițiile constante și renovările efectuate în ultimii ani au crescut considerabil valoarea locuinței, care reprezintă atât un spațiu de locuit, cât și un simbol al stilului personal al fostei prezentatoare Kanal D.

Ads

Ads