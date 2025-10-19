Victor Slav ii da replica lui Adrian Cristea - a fost sau nu violent cu Bianca Dragusanu?

Victor Slav a tinut sa-i dea o replica fotbalistului Adrian Cristea, dupa ce acesta a declarat ca prezentatorul TV a fost violent cu Bianca Dragusanu.

"Nu am fost niciodata violent cu Bianca. Poate ar fi mai bine sa o intrebati si pe ea. Ea a spus lucrurile astea. Poate nu a fost destul de sincera", a declarat Victor Slav in emisiunea "La Maruta", de la Pro TV, conform Click.

Prezentatorul TV a afirmat ca nu-si doreste decat ca aceasta poveste sa ia sfarsit. "Ma uit consternat la tot ceea ce se intampla. Am vrut sa inchid acest tavalug sau acest uragan, ca nici nu stiu cum sa-i spun", a explicat el.

Si in ceea ce priveste contractul care ar fi dus la casatoria sa cu Bianca, dupa cum a afirmat Adrian Cristea luni seara, Victor Slav ii da replica fotbalistului: "Daca Cristea vorbeste despre un contract, ar trebui sa stie, cum stii si tu de altfel, Catalin, ca acel contract nu trebuia sa se termine cu o casatorie".

Dupa ce Cristea a declarat ca el si Bianca au fost prinsi in mai multe randuri de Victor, cel din urma a vrut sa lamureasca si aceasta chestiune: "Nu i-am prins impreuna. Am vazut ca ea a iesit cu masina din zona in care sta el. Cristea are impresia ca stie adevarul. Adevarul nu este in niciun caz la el".

Intregul scandal a pornit dupa ce Victor Slav a anuntat public ca divorteaza din cauza ca sotia sa a plecat cateva zile la Paris cu Adrian Cristea.

