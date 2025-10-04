Jucătoarea din România defilează la Europe Top 10. Trei victorii superbe

Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roșu a câștigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiției Europe Youth Top 10, de la Tours (Franța), care reunește crema juniorilor U15 și U19 de pe continent.

Bianca Mei-Roșu a dispus de slovena Sara Tokic cu 4-1 (11-7, 11-8, 12-14, 11-6, 11-3) și le-a învins pe portughezele Matilde Pinto cu 4-0 (13-11, 11-1, 12-10, 11-5) și pe Julia Leal cu 4-1 (11-5, 15-13, 11-8, 9-11, 11-9), potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă.

Românca va juca sâmbătă alte trei meciuri, cu Veronika Polakova (Cehia), Natalia Bogdanowicz (Polonia) și Leana Hochart (Franța), iar duminică le va înfrunta pe Veronika Matiunina (Ucraina), pe Nina Guo Zheng (Franța) și pe Karolina Holda (Polonia).

La Under-15, Patricia Stoica a pierdut toate cele trei partide susținute vineri, 0-4 (5-11, 6-11, 2-11, 4-11) cu franțuzoaica Alexia Nodin, 0-4 (10-12, 11-13, 3-11, 9-11) cu suedeza Siri Benjegard și 1-4 (6-11, 6-11, 11-8, 7-11, 5-11) cu turcoaica Nil Basaran.

Sâmbătă, adversarele româncei vor fi Mariia Lytvyn (Austria), Renata Shypsha (Spania) și Wanessa Kulczycka (Polonia), iar duminică le va înfrunta pe Hanka Kodet (Cehia), Koharu Itagaki (Germania) și Lana Benko (Croația).

