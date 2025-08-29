Începe BIAS 2025, un ”spectacol de forță aeriană”. Programul pe zile și ce nu trebuie ratat

Începând cu ora 10:00, publicul va avea acces la „Expoziția de Aviație Generală” FOTO biasairshow.ro

Între zilele de 29 și 31 august, peste 150.000 de persoane sunt așteptate să se bucure de cel mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS), ajuns la cea de-a XV-a ediție.

'BIAS este un spectacol de forță aeriană, în care așii aviației civile și militare din 12 state (Franța, SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Austria, Grecia, Polonia, Slovenia, Lituania, Letonia, Iordania) vor încânta spectatorii cu acrobații aeriene uluitoare și demonstrații de elită, dar și cu aeronave expuse la sol', se arată într-un comunicat al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Vineri, 29 august

Începând cu ora 10:00, publicul va avea acces la „Expoziția de Aviație Generală”. Vor fi expuse aeronave civile și militare, echipamente aeronautice, dar și standuri interactive. Vizitatorii vor putea admira și zboruri demonstrative și antrenamente deschise. BIAS 2025:

Sâmbătă și duminică

Formații acrobatice internaționale precum Patrouille de France, RAF Red Arrows, dar și multe alte echipe celebre vor colora cerul Bucureștiului în ultimul weekend al lunii august. Vor avea loc demonstrații militare și civile cu avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, evoluții spectaculoase ale Forțelor Aeriene Române, zboruri cu aeronave de colecție și o serie de spectacole de precizie și grație la altitudine.

Cine participă

Parteneri de tradiție ai Bucharest International Air Show încă de la primele ediții, The Flying Bulls se întorc în 2025 cu două aparate excepționale, așteptate cu nerăbdare de pasionații de aviație: Douglas DC-6B: impunătorul cvadrimotor care a fost, odinioară, avionul personal al mareșalului Tito; P-51D Mustang: legendarul avion de vânătoare, simbol al superiorității aeriene în al Doilea Război Mondial. Li se vor alătura în demonstrații aeriene: F4U-4 Corsair: emblemă a luptelor din Pacific; BO 105 C: elicopterul care execută manevre acrobatice spectaculoase.

Ads

În anul în care aniversează două decenii de existență, Hellenic Air Force T-6A "Daedalus" Demo Team revine la Bucharest International Air Show 2025.

Cu aeronavele Beechcraft T-6 Texan II, piloții Forțelor Aeriene Elene vor aduce din nou pe cerul României un spectacol aerian dinamic, plin de precizie și adrenalină.

Șoimii României la BIAS 2025: George, Andreea, Teo, Vali și László, echipa de acrobație a Aeroclubului României, care va participa la BIAS 2025.

Patrouille de France vine în România. Pentru prima dată în România, celebra formație de acrobație aeriană Patrouille de France va evolua la Bucharest International Air Show. Recunoscută la nivel mondial pentru eleganța și precizia manevrelor, Patrouille de France este una dintre cele mai prestigioase echipe demonstrative din aviația militară internațională.

Formația simbol a Royal Air Force, recunoscută la nivel mondial pentru precizia excepțională și eleganța manevrelor aeriene, va evolua pe cerul Bucureștiului într-un spectacol care promite să impresioneze prin stil, rigoare și măiestrie britanică.

Ads

Cu una dintre cele mai performante aeronave de luptă din lume: Eurofighter Typhoon F-2000A, Typhoon va survola din nou cerul Bucureștiului într-o demonstrație aeriană spectaculoasă. HeliForce se întoarce la BIAS 2025 cu Mil Mi-2. După succesul de anul trecut, HeliForce se întoarce la Bucharest International Air Show - BIAS 2025.

Echipajul va evolua din nou cu elicopterul Mil Mi-2, oferind publicului o demonstrație impresionantă de măiestrie în pilotaj, forță și precizie.

Aeroclubul României revine la Bucharest International Air Show - BIAS 2025 cu unele dintre cele mai apreciate formații ale aviației civile românești: HAWKS OF ROMANIA: formația acrobatică emblematică, formată din 4 aeronave Extra 330, va impresiona din nou cu precizia și dinamismul manevrelor în zbor sincronizat; WHITE WINGS: o demonstrație de eleganță și finețe aeriană, în care două planoare creează un veritabil balet în aer, demonstrând armonia perfectă dintre pilotaj și rafinament; BLUE WINGS: parașutiștii de elită ai Aeroclubului vor colora cerul în roșu, galben și albastru, într-un moment de mare încărcătură simbolică și spectaculozitate.

Ads