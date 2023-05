Suma uriașă plătită de un fost ambasador al SUA în România pentru o Biblie veche de o mie de ani: „Este piatra de temelie a civilizației occidentale”

O Biblie ebraică veche de o mie de ani, cea mai veche Biblie aproape completă cunoscută, a fost cumpărată miercuri la o licitaţie din New York pentru suma record de 38,1 milioane de dolari graţie filantropului Alfred Moses, fost ambasador al SUA în România, şi va fi donată Muzeului Poporului Evreu din Tel Aviv, relatează The New York Times (NYT), care precizează că este unul dintre cele mai mari preţuri obţinute vreodată pentru o carte sau un document istoric vândut la licitaţie.

De luni de zile se specula cu privire la cine ar putea avea dorinţa - şi buzunarele suficient de adânci - de a achiziţiona Biblia, a cărei valoare fusese estimată între 30 de milioane de dolari şi 50 de milioane de dolari, scrie NYT.

Potrivit casei Sotheby's, "bătălia" a durat patru minute şi s-a dat între doi cumpărători hotărâţi.

Codexul Sassoon, despre care se crede că datează de la sfârşitul secolului al IX-lea sau începutul secolului al X-lea, a fost cumpărat de Alfred Moses şi de familia sa "în beneficiul American Friends of the ANU-Jewish People's Museum", a precizat casa de licitaţii Sotheby's.

Codexul este numit aşa după cel mai faimos proprietar al său, David Solomon Sassoon (decedat în 1942) şi fusese expus înainte de vânzare în acest muzeu din campusul Universităţii din Tel Aviv. Acum, Codexul Sassoon va fi donat muzeului (cunoscut anterior sub numele de Muzeul Diasporei Evreieşti) şi va face parte din expoziţia centrală.

"PIATRA DE TEMELIE A CIVILIZAŢIEI OCCIDENTALE"

"Biblia ebraică este cea mai influentă din istorie şi constituie piatra de temelie a civilizaţiei occidentale", a declarat Alfred Moses într-un comunicat. "Mă bucur ştiind că ea aparţine poporului evreu. A fost misiunea mea, realizând semnificaţia istorică a Codexului Sassoon, să mă asigur că acesta se va afla într-un loc cu acces global pentru toţi oamenii", a spus fostul ambasdor în România (1994-1997).

Acest codex este într-o stare de conservare excepţională şi din volum lipsesc doar câteva pagini. Volumul reuneşte toate cele 24 de texte ale Bibliei ebraice preluate din celebrele manuscrise de la Marea Moartă, care datează din secolul al III-lea î.Hr., inclusiv primele 10 capitole din Geneza.

"Această Biblie a fost scrisă în jurul anului 900, în Israel sau în Siria", a declarat pentru AFP Sharon Mintz, specialist în texte evreieşti la Sotheby's. Un act de vânzare arată că a fost vândută în anul 1000 şi păstrată în sinagoga din Makisin, în nord-estul Siriei (în prezent Markada), până în jurul anului 1400. "Manuscrisul a dispărut apoi timp de aproximativ 500 de ani şi a reapărut în 1929, când a fost oferit spre vânzare lui David Solomon Sassoon, unul dintre cei mai mari colecţionari de manuscrise ebraice din lume", a explicat Sharon Mintz.

Din 1989, Biblia a fost deţinută de finanţatorul şi colecţionarul elveţian Jacqui Safra şi a fost văzută de puţini cercetători.

CELE MAI SCUMPE DOCUMENTE DIN LUME

Preţul de 38,1 milioane de dolari, inclusiv taxele cumpărătorului, poate părea o sumă relativ mică în comparaţie cu preţurile colosale atinse în mod frecvent la licitaţiile de art. Dar astfel de cifre se obţin doar rareori pentru cărţi şi documente istorice, notează NYT.

Ani de zile, recordul a fost deţinut de Codex Leicester, un manuscris al lui Leonardo da Vinci cumpărat de Bill Gates în 1994 pentru 30,8 milioane de dolari (62,4 milioane de dolari, la valoarea de astăzi). Apoi, în noiembrie 2021, a apărut un nou punct de referinţă: 43,2 milioane de dolari plătiţi de investitorul Ken Griffin pentru o primă ediţie a Constituţiei SUA.

Codexul Sassoon fusese vândut ultima dată la licitaţie în 1989, pentru 3,19 milioane de dolari (aproape 8 milioane de dolari, la valoarea de astăzi) unui dealer care l-a vândut ulterior lui Safra pentru un preţ necunoscut.

PIEI DE LA 100 DE ANIMALE

Codexul Sassoon este una dintre cele singure două Biblii ebraice complete sau substanţial complete din acea perioadă despre care se ştie că au supravieţuit.

Chiar şi în epoca în care a fost concepută, cartea a fost un obiect scump, necesitând piei de la peste 100 de animale pentru a crea cele aproximativ 400 de foi de pergament. Textul a fost scris de un singur scrib.

"Este o capodoperă a artei scrierii", declara în februarie Sharon Liberman Mintz.

Chiar dacă volumul este uşor uzat, marcat de pete şi mici rupturi, ele au fost atent reparate cu aţă sau tendoane. Dar textul rămâne remarcabil de lizibil, scris cu litere pătrate, asemănătoare cu cele de pe pergamentele Torei din sinagogile din întreaga lume de astăzi.