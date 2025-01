Donald Trump a ridicat mâna dreaptă în timp ce mâna stângă se afla sub două Biblii, în cadrul ceremoniei inaugurale, care a fost ușor întârziată luni, 20 ianuarie, în Rotunda Capitolului. Trump a depus jurământul de învestire puțin după prânz, la Washington, devenind astfel cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, scrie nbcmiami.com.

„Jur solemn (sau afirm) că voi îndeplini cu bună credință funcția de președinte al Statelor Unite și că, în cea mai bună măsură a capacităților mele, voi păstra, proteja și apăra Constituția Statelor Unite”, a declarat Trump după ce judecătorul șef John Roberts i-a cerut să-și ridice mâna dreaptă pentru a depune jurământul.

