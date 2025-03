O biblie de 200 de ani s-a vândut cu un preț de 100 de ori mai mare decât cel estimat. "Eu am fost în şoc total, am rămas fără cuvinte"

O biblie rară, datând din perioada 1815-1822, a fost vândută pentru aproape 70.000 de euro într-o licitație organizată în Anglia, stabilind un record de preț. Cartea, estimată inițial la aproximativ 700 de euro, a fost descoperită într-o librărie din Chelmsford, un oraș din comitatul Essex, iar angajații au fost "șocați" să afle prețul cu care a fost vândută.

Biblia, prima completă în limba chineză, a fost tradusă de John Lassar și Joshua Marshman și a fost găsită în librăria Oxfam Chelmsford. "Când a fost scoasă la licitație, s-a estimat că valorează doar câteva sute de dolari, aşa că noi nu ne-am imaginat că va ajunge să fie vândută cu un preţ atât de mare", a declarat managerului librăriei, Nick Reeves, potrivit Antena 3 CNN.

La două săptămâni după licitație, biblia a fost vândută pentru 66.911 euro, iar Reeves a declarat că "noi am urmărit licitaţia şi am văzut evoluţia ei. Când s-a încheiat, eu am fost în şoc total. Noi am rămas fără cuvinte."

El a adăugat: "E uimitor să te gândești că o donație din magazinul nostru ar putea ajuta la strângerea unei sume atât de mari de bani pentru Oxfam. Este pur și simplu minunat."

Cartea rară face parte dintr-un grup de 23 de cărți donate de Oxfam, incluse în licitația Bonhams din săptămâna trecută, printre care s-a aflat și o ediție de colecție a nuvelei "Colind de Crăciun" de Charles Dickens, vândută pentru aproape 20.000 de euro.

