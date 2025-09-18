Un cadru universitar atrage atenția asupra unui paradox la Biblioteca Națională a României. „Curată mentalitate suveranistă moștenită din trista epocă comunistă”

Bogdan Oprea, cadru didactic al Universității din București, a vorbit într-o postare pe Facebook despre Biblioteca Națională a României.

Oprea atrage atenția că studenții străini sunt nevoiți să plătească pentru a avea acces în bibliotecă. În plus, spune că instituția are vacanță pe timp de vară și program scurt, exact când studenții ar avea nevoie de cărți.

Postarea pe larg:

„Când vă mai întrebați de ce suntem proștii Europei și ne clasăm tot pe ultimele locuri în clasamentele alfabetizării, uitați-vă și la mentalitatea provincială a managementului Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) din București și al Bibliotecii Naționale a României (BNaR). Sunt singurele biblioteci publice din lumea civilizată în care se plătește ca să ai acces la studiu! Am intrat gratuit, numai în ultimii ani, în cine mai știe câte biblioteci naționale și universitare de pe 5 continente, de la Paris, Roma și Madrid, la New York, Montréal, Tokyo și Buenos Aires. La fel și în orașe și țări care nu au pretenții de mari centre de cultură și educație, Asunción, în Paraguay, Wrocław, în Polonia, Christchurch, în Noua Zeelandă, și chiar la Chișinău. Niciunde nu costă permisul de bibliotecă sau viza anuală! Niciunde!

La Biblioteca Centrală Universitară din București, da, aceea închisă o lună întreagă în vară, 14 iulie - 15 august, anul acesta, și cu program scurt o altă lună și jumătate, 16 august - 30 septembrie, anul acesta (când sunt restanțe pentru studenți, iar profesorii pregătesc cursurile pentru noul an), studenții străini trebuie să plătească pentru acces față de cei români, care au acces gratuit! Curat mentalitate suveranistă moștenită din trista epocă comunistă de care dă dovadă conducerea BCU din București, nu ești student neaoș român, pui de dac, pac, scoate banu’! Absolut oribil! Cred că este și ilegal pentru studenții din Uniunea Europeană și pentru cei aflați în mobilități de studii, dar cine se împiedică de-o lege!?! Nu ei!

În plus, și la BCU din București, și în Biblioteca Națională a României, sediul central din București, administrarea spațiilor publice este un dezastru, cum am scris aici de atâtea ori.

O nouă dovadă a statului sinecurist, umplut cu pile a căror singur merit este că nu-i deranjează pe cei care i-au numit ca să nu sară cumva în ochi și să rămână fără privilegii! Rușine!

Notă: Comentariul de față reprezintă strict punctul meu de vedere personal și nu implică în niciun fel instituția universitară pe care o reprezint în mai multe calități”, a transmis Bogdan Oprea.

