O televiziune rusă care respectă linia propagandistică a Kremlinului a difuzat un portret al unei familii recompensate în urma invaziei din Ucraina.

Capul familiei a murit în războiul provocat de Rusia, lăsând în urmă soția și doi copii adolescenți.

Televiziunea rusă prezintă cu pompă momentul în care familia primește o bicicletă drept recompensă pentru sacrificiul bărbatului pe front.

No more Ladas: This family of a Russian fascist killed in the invasion of Ukraine received a bicycle as an award. pic.twitter.com/Uym7cG9GWw