România a devenit cel mai mare producător de biciclete fără motor din întreaga Uniune Europeană, depășind puteri industriale precum Germania și Italia, potrivit datelor oficiale publicate joi, 26 noiembrie, de Eurostat. Cu o producție de 2,1 milioane de unități în anul 2025, țara noastră ocupă detașat primul loc în clasamentul european al vehiculelor clasice pe două roți, cifrele fiind făcute publice cu ocazia Zilei Mondiale a Transportului Sustenabil.

Clasamentul european al bicicletelor clasice

Datele statistice aferente anului 2025 arată că fabricile din România au livrat 2,1 milioane de biciclete fără motor, aproape dublu față de următorii clasați. Pe locul al doilea se situează la egalitate Italia și Germania, fiecare cu câte 1,2 milioane de unități produse. Topul primilor cinci producători din blocul comunitar este completat de Portugalia, cu 800.000 de unități, și de Polonia, cu 600.000 de unități.

La nivelul întregii Uniuni Europene, statele membre au fabricat anul trecut un total de 10,4 milioane de biciclete. Din acest volum total, 8,8 milioane au fost modele clasice, fără motor, iar diferența de 1,6 milioane a fost reprezentată de bicicletele motorizate sau cu asistență la pedalare.

Evoluția pieței europene față de ultimul deceniu

Analiza Eurostat evidențiază o ușoară revenire a producției de biciclete fără motor în blocul comunitar comparativ cu anul 2024, înregistrându-se un avans de 4,3%, de la 8,5 milioane la 8,8 milioane de unități. Cu toate acestea, industria nu a recuperat nivelul din urmă cu un deceniu. Raportat la anul 2015, când în Uniunea Europeană se fabricau 13,7 milioane de unități, producția actuală marchează o scădere de 35,7%.

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Germania domină segmentul bicicletelor electrice

Dacă România deține supremația pe segmentul bicicletelor clasice, clasamentul se schimbă radical în zona vehiculelor motorizate sau cu asistență la pedalare. Pe acest segment, liderul Uniunii Europene în 2025 a fost Germania, cu 400.000 de unități fabricate.

Clasamentul producătorilor de biciclete asistate electric este continuat de Țările de Jos, cu 300.000 de unități, urmate de Cehia și Austria, fiecare cu aproximativ 150.000 de unități. Pe locul al cincilea în această categorie se află Bulgaria, cu o producție de 120.000 de unități.

Semnificația Zilei Mondiale a Transportului Sustenabil

Publicarea raportului Eurostat coincide cu Ziua Mondială a Transportului Sustenabil, marcată anual pe data de 26 noiembrie. Evenimentul are rolul de a atrage atenția asupra importanței sistemelor de transport sigure, accesibile ca preț și disponibile pentru populație, considerate esențiale pentru o creștere economică durabilă, îmbunătățirea bunăstării sociale și consolidarea comerțului internațional.

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