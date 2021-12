Zeci de biciclete donate de un ONG unor copii orfani din București, ”confiscate” de DGASPC: ”Mi-au spus că nu au spațiu”

33 de biciclete donate copiilor orfani, găzduiți de Casa Sf. Iosif din București, au fost confiscate de reprezentanții DGASPC Sector 1, acuză Vișinel Bălan, președintele ONG-ului ”Vocea copiilor abandonați”, autorul donației.

Bicicletele ar fi fost luate de la copii pe motiv că nu există spațiu de depozitare în clădirea unde funcționează centrul de plasament, susține Bălan.

Președintele ONG-ului a precizat că a cumpărat în urmă cu doi ani, 33 de biciclete special pentru cei 28 de copii aflați în plasament în Casa Sf. Iosif din Capitală, iar de un an de zile se chinuie cu adrese oficiale să convingă reprezentanții DGASCP să returneze darurile celor mici.

”Noi am cumpărat aceste biciclete noi. Am făcut rost de bani, cred că undeva la două sute de milioane vechi, și le-am cumpărat special pentru copii. Le-au lăsat la ei câteva zile și apoi le-au dus în altă parte, invocând faptul că nu au spațiu. Am încercat să negociez cu ei. Ok, nu le dați 30 o dată, dar măcar dați-le câte cine, câte zece. Dar ei au refuzat efectiv să le dea bicicletele. Am făcut inclusiv sesizare în scris, dar mi-am dat seama că nu am cu cine vorbi, se pare că nu am cu cine negocia pe procedură”, a decarat, pentru ziare.com, Vișinel Bălan.

Acesta a precizat că le-a spus reprezentanților centrului că este dispus să ajute pentru amplasarea unor sisteme de prindere pentru biciclete pentru ca depozitarea lor să fie mai facilă, dar totul a fost în zadar. Potrivit informațiilor oferite de Bălan, cele 33 de biciclete de care ar fi trebuit să se bucure copiii sunt ținute în prezent într-o clădire a DGASPC din strada Odăi din București.

”Noi le cumpărăm lucruri copiilor și DGASPC le duce într-un depozit. Mi-au spus că sunt pline de găinaț, asta a fost reacția DGASPC. Păi noi le-am cumpărat ca să le folosească. Nu se poate așa ceva! I-am amenințat că-i dau în judecată pentru că pur și simplu le-au confiscat niște bunuri”, spune Vișinel Bălan.

Centrul de plasamnet Sf. Iosif a funcționat până în urmă cu câțiva ani într-o clădire aflată pe șoseaua Kiseleff, doar că acest spațiu a fost revendicat în instanță, iar copiii au fost mutați în fostul sediul al Poliției Sector 1, ”un sediu extrem de oribil”, afirmă Vișinel Bălan.

Deranjat de faptul că într-un an de zile, DGASPC Sector 1 nu a dat curs solicitării sale, prețedintele ONG-ului care a făcut donația a cerut ajutor public, pe pagina sa de Facebook, atât primarului Clotilde Armand, dar și ministrului Muncii și Familiei, Gabriela Firea.

Contactat telefonic, șeful centrului Sf. Iosif din București a refuzat să comenteze situația, invocând faptul că ”nu este în calitate” să dea declarații.

Până la ora publicării acestui material, directorul general al DGASPC Sector1, Mariana Țâțan, și Camelia Daiana Dragomir, directorul general adjunct al aceleiași instituții, nu au putut fi contactate pentru un punct de vedere.

Reprezentanții Primăriei Sector 1 confirmă faptul că bicicletele au fost luate de la Centrul Sfântul Iosif, însă promit că "odată cu încălzirea vremii", copiii de la “Sfântul Iosif” se vor putea plimba cu aceste biciclete.

"Respectarea dreptului la sănătate a fiecărui copil din Sectorul 1 și asigurarea unei dezvoltări armonioase acestora constituie priorități permanente ale actualei administrații locale. Practicarea sportului de către copiii noștri, în condiții civilizate, reprezintă unul dintre instrumentele prin care pot fi atinse aceste obiective.

Am luat astăzi act de mesajul lui Visinel Balan privind situația celor 31 de biciclete donate de acesta, în februarie 2018, în beneficiul copiilor de la Complexul Social de Servicii “Sfântul Iosif” din cadrul DGASPC Sectorul 1. Precizăm că după ce fostul sediu al complexului “Sfântul Iosif” din Bulevardul Kiseleff a fost pierdut în instanță, ca urmare a unui litigiu, fosta administrație a decis mutarea acestuia, în luna august 2018, într-o altă locație, pe strada Buziaș. Deoarece spațiul din noul sediu era insuficient, aici cu greu s-au amenajat dormitoare și o sală de mese, fosta administrație a decis ca cele 31 de biciclete să fie mutate la un alt centru social, de pe strada Odăi.

Administrația locală a Sectorului 1 va lua măsurile necesare pentru ca, odată cu încălzirea vremii, copiii de la “Sfântul Iosif” să se poată plimba cu aceste biciclete", se arată în comunicatul Primăriei Sector 1.

