Suntem pe locul 3 la producția de biciclete. Când vom avea piste pentru ele?

România se numără printre campioanele Europei atunci când vine vorba de producția de biciclete. An de an, sute de mii de biciclete ies pe poarta fabricilor din Deva, Târgu Secuiesc sau Reghin și ajung în magazinele din Germania, Olanda, Belgia, Franța și Italia. Cu toate acestea, o întrebare devine din ce în ce mai apăsătoare: dacă suntem atât de buni la fabricarea bicicletelor, de ce nu avem și drumuri pentru ele? Când vom reuși să construim pistele de biciclete de care avem nevoie?

România produce anual peste 2,5 milioane de biciclete, ceea ce ne situează pe locul trei în Uniunea Europeană, după Italia și Germania. Branduri de renume mondial se bazează pe capacitatea de producție a fabricilor românești, iar exporturile noastre sunt esențiale pentru piețele din Vestul Europei.

Cu alte cuvinte, suntem o forță discretă, dar puternică, pe harta industriei velo mondiale. Ironia este că majoritatea bicicletelor produse în România ajung pe drumurile din Germania, Olanda, Belgia, Franța sau Italia — țări care au înțeles de mult importanța infrastructurii dedicate pentru două roți.

Germania are peste 100.000 de kilometri de piste de biciclete, cu rețele interconectate în orașe mari, dar și în mediul rural. Olanda, patria bicicliștilor, dispune de aproximativ 35.000 de kilometri de piste moderne și sigure. Belgia vine din urmă cu peste 16.000 de kilometri, iar Franța și Italia completează tabloul cu rețele de 57.000, respectiv 20.000 de kilometri.

Pe de altă parte, România abia dacă depășește 500 de kilometri de piste de biciclete. Chiar și aceste cifre sunt discutabile, pentru că multe dintre aceste piste sunt fie incomplete, fie fragmentate, fără a oferi o rețea coerentă de transport alternativ.

Bucureștiul, capitala europeană a promisiunilor neonorate, are în realitate sub 20 de kilometri de piste utile pentru naveta zilnică. În 2023, s-au adăugat doar 1,6 kilometri de piste noi, pe Strada Radu Beller și Calea Floreasca. Cu toate acestea, autoritățile par să fi înțeles, în sfârșit, că nu putem exporta la nesfârșit biciclete, fără a construi și piste pentru ele acasă.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România și-a asumat construirea a 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice până în 2026. Proiecte locale precum „Cu Bicicleta prin Vest”, care vor aduce peste 530 de kilometri de piste în județul Timiș, sau extinderea rețelei din Brașov, care vizează peste 80 de kilometri, sunt semne că lucrurile încep să se miște. Dar nu doar drumurile trebuie să se schimbe, ci și mentalitatea.

În țările unde exportăm biciclete, căștile de bicicletă sunt o prezență firească. În Germania, Olanda sau Franța, nu urci pe bicicletă fără cască. La noi, discuția despre casca de bicicletă este abia la început. Totuși, pe măsură ce numărul de piste va crește, va crește și interesul pentru echipamentele de siguranță. Când infrastructura va permite deplasări zilnice, casca de bicicletă nu va mai fi doar un accesoriu rezervat celor pasionați de mountain biking sau cicloturism, ci va deveni parte din rutina zilnică a celor care aleg să meargă pe două roți prin oraș.

Alegerea unei căști de bicicletă de calitate va fi la fel de importantă ca alegerea bicicletei în sine, mai ales pe drumurile aglomerate ale marilor orașe. În prezent, căștile de bicicletă sunt privite mai degrabă ca un moft în România, dar acest lucru se va schimba odată ce infrastructura va face deplasările pe două roți mai atractive și mai sigure. De altfel, inițiativele europene privind siguranța bicicliștilor includ recomandări clare pentru folosirea căștilor de bicicletă în mediul urban, mai ales în orașele cu trafic intens.

Industria românească de biciclete performează la nivel european, iar promisiunile autorităților încep să arate bine pe hârtie. Avem fonduri europene alocate, proiecte ambițioase și termene-limită clare. Totuși, rămâne de văzut dacă toate aceste planuri se vor transforma în kilometri de pistă reali, nu doar în știri de presă și machete de prezentare.

Viitorul poate arăta bine pentru bicicliștii din România, iar momentul în care vom vedea mii de oameni purtând cască de bicicletă în orașele noastre nu este atât de departe. Totul depinde însă de capacitatea autorităților de a trece de la promisiuni la fapte. Pe hârtie suntem pe drumul cel bun, dar doar timpul va arăta dacă România va deveni o țară prietenoasă cu bicicliștii, cu drumuri sigure și oameni care aleg să-și pună casca de bicicletă în fiecare dimineață, ca parte dintr-un stil de viață sănătos și responsabil.

