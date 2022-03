Președintele american Joe Biden a susținut luni, 28 martie, o conferință de presă la Washington, în care a vorbit despre discursul de la Varșovia.

Președintele SUA a fost întrebat dacă își menține declarațiile, în ciuda faptului că staful guvernamental a încercat să le îndulcească și dacă este de părere că această declarație ar înrăutăți lucrurile:

„Nu dau deloc înapoi. Realitatea este că-mi exprimam indignarea față de modul în care Putin tratează lucrurile și față de acțiunile acestui om. Brutalitatea... Jumătate din copiii Ucrainei... Doar ce m-am întors de acolo, după ce-am fost alături de acele familii. Vreau să fie clar: nici atunci și nici acum nu formulez scuze. Îmi exprimam indignarea și nu formulez scuze. Este ceea ce simt eu, personal", a răspuns Biden întrebării.

President Biden makes "no apologies" for saying Vladimir Putin "can't remain in power" in Russia:

"I'm not walking anything back ... I was expressing the moral outrage I felt." pic.twitter.com/g2mEIgao9k