Jill Biden s-a întâlnit în Ucraina cu Olena Zelenska. Locul unde a avut loc întrevederea dintre cele două doamne

Prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a făcut duminică, 8 mai, o vizită neanunţată în Ucraina, unde a avut o întâlnire surpriză de Ziua Mamei cu Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, relatează The Associated Press.

Călătoria lui Jill Biden a fost secretă, devenind cel mai recent cetăţean american important care a intrat în Ucraina de la începutul războiului, în luna februarie.

”Am vrut să vin de Ziua Mamei Am considerat că este important să arătăm poporului ucrainean că acest război trebuie să se oprească şi că este un război brutal, iar poporul Statelor Unite este alături de poporul Ucrainei”, i-a transmis Jill Biden Olenei Zelenska.

Întâlnirea între cele prime doamne a avut loc la o școală din orașul Uzhhorod, situat în vestul Ucrainei, la frontiera cu Slovacia și în apropierea graniței cu Ungaria.

UZHHOROD, Ukraine - Scenes from Jill Biden’s unannounced visit to Ukraine, where she met Olena Zelenska, the first lady https://t.co/vTgDSil2jr pic.twitter.com/lovoYhuRFm

Prima Doamnă a SUA călătorit cu maşina până în oraşul Ujhorod, la aproximativ 10 minute de condus de un sat slovac care se învecinează cu Ucraina. Ea a petrecut aproximativ două ore în Ucraina.

Thank you, @FLOTUS, for the powerful gesture of spending Mother’s Day in Ukraine, visiting with refugees and meeting with First Lady Olena Zelenska to express US support. 🇺🇸 🇺🇦 pic.twitter.com/og7oBHArJu