Biden a încălcat Constituția când a blocat fuziunea a două companii strategice, acuză chiar firmele implicate. Motivul invocat de președintele SUA

Preşedintele american Joe Biden a încălcat Constituţia prin blocarea ofertei de 14,9 miliarde de dolari a companiei Nippon Steel pentru achiziţionarea U.S. Steel, pe motiv că ar pune în pericol securitatea naţională, afirmaţie pe care companiile o consideră nejustificată, conform unui proces intentat luni, 6 ianuarie, transmite CNBC.

Companiile solicită unei instanţe federale să anuleze decizia lui Biden, astfel încât să poată solicita o nouă evaluare a tranzacţiei, fără influenţe politice.

Procesul susţine că Biden a influenţat decizia Comitetului pentru Investiţii Străine în SUA (CFIUS), care analizează riscurile de securitate naţională ale investiţiilor străine, încălcând dreptul companiilor la o evaluare echitabilă.

Context politic şi economic

Fuziunea a devenit un subiect politic sensibil înaintea alegerilor prezidenţiale din noiembrie, atât democratul Biden, cât şi republicanul Donald Trump promiţând să oprească tranzacţia pentru a atrage alegătorii din statul-cheie Pennsylvania, unde U.S. Steel îşi are sediul. Sindicatul United Steelworkers (USW), condus de David McCall, s-a opus fuziunii.

Trump şi Biden au susţinut că U.S. Steel ar trebui să rămână sub control american, chiar şi după ce compania japoneză a propus să-şi mute sediul american la Pittsburgh şi a promis să respecte toate acordurile existente între U.S. Steel şi USW.

Companiile acuză că Biden a intervenit în procesul de evaluare a tranzacţiei pentru a câştiga sprijinul liderilor sindicali din Pennsylvania în vederea realegerii sale.

Ca urmare a influenţei nejustificate a preşedintelui Biden pentru a-şi avansa agenda politică, Comitetul pentru Investiţii Străine în SUA nu a efectuat un proces de evaluare corect şi axat pe securitatea naţională,” au declarat companiile într-un comunicat.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Alte acţiuni legale

Companiile au depus şi un al doilea proces împotriva Cleveland-Cliffs, a CEO-ului său Lourenco Goncalves şi a preşedintelui USW, David McCall, acuzându-i de ”acţiuni ilegale şi coordonate”, menite să împiedice tranzacţia.

Biden a blocat oficial achiziţia săptămâna trecută, invocând motive de securitate naţională, ceea ce a reprezentat o lovitură puternică pentru planul controversat, după un an de evaluări.

Fondată în 1901 de Andrew Carnegie, J.P. Morgan şi Charles Schwab, U.S. Steel a fost o componentă-cheie a redresării economice după Marea Criză şi al Doilea Război Mondial. În ultimii ani, compania s-a confruntat cu presiuni financiare din cauza scăderii veniturilor şi profiturilor, devenind o ţintă atractivă pentru achiziţii în sector.

