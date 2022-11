Preşedinţii american Joe Biden şi chinez Xi Jinping au dat mâna, luni, în prima lor întâlnire în persoană de când americanul s-a instalat la Casa Albă, în urmă cu aproape doi ani, în marja summitului G20, pe Insula Bali, în Indonezia, relatează CNN.

Cei doi preşedinţi s-au salutat strângându-şi mîinile îndelung, ferm, zâmbind amândoi, cu steaguri americane şi chineze în fundal.

Ei au zâmbit ziariştilor, iar Xi Jinping i-a spus lui Joe Biden ”îmi pare bine să vă văd”.

Ei s-au aşezat apoi la masă, împreună cu oficiali din delegaţiile lor.

