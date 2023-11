Talmeș-balmeș. Joe Biden a vrut să facă o glumă despre vârsta sa, dar le-a confundat pe Britney Spears, Beyoncé şi Taylor Swift

Preşedintele american Joe Biden, care împlineşte luni 81 de ani, a glumit la ceremonia de ”graţiere” a curcanilor de Thanksgiving, la Casa Albă, pe seama vârstei sale, după care le-a confundat pe cântăreţele Britney Spears, Beyoncé şi Taylor Swift, scriu presa americană şi britanică.

Înainte de a-i graţia pe cei doi curcani - Liberty şi Bell -, locatarul Casei Albe a amintit mai întâi, entuziast, că ”de fapt e ziua mea de naştere azi (luni), iar proprietarii curcanilor mi-au cântat «La mulţi ani!»”.

Today, President Biden pardoned the 2023 National Thanksgiving Turkeys – Liberty and Bell. 🦃 pic.twitter.com/dVaKbvyUwn

Apoi el a făcut o glumă despre numărul de lumânări în care suflat.

It was my honor to pardon this year's Thanksgiving turkeys: Liberty and Bell. pic.twitter.com/MpcLYbV9qN