Preşedintele american în exerciţiu, Joe Biden, a anulat vineri, 20 decembrie, împrumuturile studenţeşti ale altor 55.000 de americani, o anulare masivă destinată ”profesorilor, infirmierilor, militarilor, celor din forţele de ordone şi altor angajaţi publici care şi-au consacrat viaţa să dea înapoi comunităţilor lor”, anunţă şeful statului într-un comunicat publicat de către Casa Albă.

Prin această nouă serie de beneficiari, ”aproape cinci milioane de persoane” vor beneficia în mandatul preşedintelui democrat de o relaxare a datoriilor contractate în timpul studiilor.

”Din prima zi a administraţiei mele, am promis să mă asigur ca învăţământul superior să fie un bilet de intrare în clasa de mijloc şi nu un obstacol în calea oportunităţilor”, justifică Joe Biden.

Secretarul american al Educaţiei Miguel Cardona anunţă într-un comunicat că măsura de vineri vizează aproximativ ”180 de miliarde de dolari” pe o perioadă de patru ani şi ”schimbă viaţa a aproape cinci milioane de debitori”.

Joe Biden a implementat în 2022 un program istoric de ştergere a acestor datorii, care le-a permis unora dintre debitori să fie eligibili la ştergerea a 20.000 de dolari, iar marii majorităţi la ştergerea a 10.000 de dolari.

Însă Curtea Supremă, dominată de către conservatori, a anulat programul în 2023, stabilind că, având în vedere importanţa sumelor, preşedintele şi-a depăşit atribuţiile.

În Statele Unite, studiile universitare pot costa între 10.000 şi 70.000 de dolari pe an, ceea ce conduce la acumularea unei datorii uriaşe a debitorilor în timpul vieţii lor active.

Potrivit Pew Research Center, un adult american din patru în vârstă de până la 40 de ani are o datorie cu titlul de împrumut studenţesc, iar suma medie era în 2023 de 20.000-25.000 de dolari, în funcţie de nivelul educaţiei.

I will use every tool at my disposal to continue delivering student debt relief. pic.twitter.com/L0VDcSWQNZ