Cea mai complicată încuietoare de biserică din lume. Se află în Transilvania și aparține unui monument UNESCO vechi de 500 de ani FOTO

Ușa sacristiei bisericii fortificate din Biertan, construită în 1515, a devenit cunoscută la nivel internațional în 1900, când a fost transportată la Expoziția Mondială de la Paris.

Cu o încuietoare remarcabilă, premiată pentru frumusețea și complexitatea sa, mecanismul de închidere în 19 puncte a captivat atenția vizitatorilor. În prezent, ușa reprezintă o comoară culturală și istorică, simbolizând măiestria și ingeniozitatea meșterilor din Biertan.

Expoziția Mondială de la Paris, desfășurată între 14 aprilie și 12 noiembrie 1900, pe o suprafață de 216 hectare, a avut peste 51 de milioane de vizitatori, cifră considerabilă având în vedere faptul că populația Franței număra, la acea vreme, puțin peste 40 de milioane de cetățeni. Între noutățile vremii prezentate la Paris s-au aflat scara rulantă, filmul vorbit, motorul diesel și inaugurarea celei dintâi linii a metroului parizian.

„122 de ani mai târziu, ușa bisericii din Biertan intră din nou în lumina refectoarelor după ce World Record Academy stabilește, în 2022, faptul că ușa sacristiei din Biertan are „cea mai complicată încuietoare din lume”.

Ușa și încuietoarea cu 19 puncte FOTO CJ Sibiu

Sacristia este o încăpere în care preotul se pregătește pentru a oficia slujba. Aici, părintele își ține veșmintele, dar și cele mai valoroase obiecte de cult ale bisericii. În Biertan, sătenii au folosit sacristia și pentru a-și pune banii la adăpost când erau amenințați de război, drept pentru care au considerat că această încăpere are nevoie de o ușă solidă dotată cu o încuietoare puternică.

Ușa a fost confecționată din scânduri groase de stejar de către meșterul Johannes Reichmuth din Sighișoara, la 1515, pe ea fiind montată o încuietoare metalică ce era acționată prin intermediul unei manivele și a unei chei. Practic, ușa are 19 zăvoare metalice dispuse împrejur, toate fiind conectate între ele”, susțin cei de la Consiliul Județean Sibiu.

Biserica fortificată din Biertan FOTO CJ Sibiu

Sistemul a fost descris de către cei de la World Record Academy ca fiind „o bijuterie a tehnologiei medievale”, concluzie la care, fără îndoială, ajunge oricine vizitează biserica fortificată din Biertan, loc în care se află și cel mai mare altar pictat din Transilvania, realizat la 1483.

Biserica fortificată de la Biertan este obiectiv inclus în patrimoniul UNESCO încă din anul 1993. Complexul arhitectural medieval este alcătuit din biserică și centura de fortificații, toate amplasate în centrul așezării, pe un deal. Biserica de tip hală ocupă partea centrală a complexului, fiind construită între anii 1490 și 1520 în stilul gotic târziu, fiind ultima din Transilvania înălțată în acest stil.

Ușa de acces în sacristia bisericii FOTO CJ Sibiu

Fortificațiile din jur sunt considerate drept cele mai puternice din Transilvania, de la o cetate țărănească. Are trei rânduri de ziduri, 6 turnuri și 3 bastioane construite în etape diferite începând cu secolul al XIV-lea. La partea superioară are un coridor de apărare, ceasul și clopotele. Turnul „mausoleu” este amplasat la nord-est și are la parter un mausoleu care adăpostește, din 1913, mormintele prelaților acestei biserici.