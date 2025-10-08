"Mă p*ș pe ei!". Reacția scandaloasă a unui primar din Bihor care a vrut să impună cu forța un proiect ilegal VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 22:33
476 citiri
"Mă p*ș pe ei!". Reacția scandaloasă a unui primar din Bihor care a vrut să impună cu forța un proiect ilegal VIDEO
Sorbán Levente, primar comuna Lugașu de Jos FOTO Facebook/Sorbán Levente

Ultima ședință a Consiliului Local Lugașu de Jos, județul Bihor, a fost plină de tensiuni între primarul Sorbán Levente și secretarul general al comunei, Mariana Socol. Cei doi au schimbat replici tăioase pe tema unui proiect de hotărâre contestat din motive legale.

Conform publicației ebihoreanul.ro, Levente a încercat să obțină semnătura Marianei Socol pe un document care prevedea predarea unei clădiri din satul Urvind către Școala Gimnazială Ovidiu Drimba, modificând destinația inițială a clădirii – construită ca creșă și grădiniță – pentru a fi folosită ca instituție de învățământ pentru elevi.

Aceasta l-a anunțat pe edil că proiectul nu respectă prevederile legale. Dacă totuși femeia ar fi semnat și ar fi fost aprobat, Prefectura Bihor ar fi acordat, însă, avizul de legalitate, iar hotărârea putea fi atacată în contencios administrativ și suspendată.

Observația făcută de doamna Socol nu i-a picat bine primarului Levente, carea a avut o reacție scandaloasă.

"Mă p*ș pe ei, vă spun sincer!", a spus el.

Sursa Video: ebihoreanul.ro

Clădirea din satul Urvind a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu o valoare de 1,47 milioane lei, și justificată, inițial, prin necesitatea unei creșe și grădinițe pentru copii preșcolari.

Realitatea a fost, însă, alta. Conform unor surse din Primărie, nu există suficienți copii pentru a umple grădinița, iar copiii sunt amestecați, fără a se ține cont de vârste.

Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică nu au emis încă avizele necesare, iar clădirea nu a fost inclusă în rețeaua școlară, ceea ce face predarea către școală neconformă cu legea, mai scrie sursa citată.

Primarul Sorbán Levente a susținut în continuare proiectul, iar acesta a fost votat de consilierii locali ai UDMR, PSD și Uniunii Slovacilor. Sursele locale susțin că obiectivul primarului este de a schimba cu orice preț funcțiunea clădirii, contrar angajamentului asumat prin PNDL, care prevede utilizarea acesteia ca creșă și grădiniță pentru următorii cinci ani.

Așa cum a spus și secretarul general al comunei, Mariana Socol, Prefectura Bihor va analiza legalitatea hotărârii și ar putea solicita revocarea acesteia sau contestarea în justiție.

Primarul Sorbán Levente, ales pentru al cincilea mandat, este cunoscut în zonă pentru controversele repetate privind proiectele locale și pentru comportamentul său impulsiv.

