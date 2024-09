Aproximativ 300 de bijuterii unicat, care au aparținut cunoscutei interprete Maria Tănase, se vor regăsi la evenimentul „Something Old, Something New, Something Blue”, eveniment programat marți, 17 septembrie, la ora 12:00, pe platforma Artmark Live.

În timpul licitației online, care este organizată de Casa A10 by Artmark, vor fi prezentate piese unicat, din aur și platină, unele dintre ele vintage, decorate cu perle, altele cu design contemporan și branduri internaționale, decorate cu ametiste, safire, diamante, topaze sau acvamarine, potrivit Agerpres.

Bijuteriile unicate vor putea fi văzute în cadrul unei expoziții deschise la Palatul Cesianu-Racoviţă, unde se află și vitrina cu bijuteriile rare din colecția Mariei Tănase provenite de la moștenitorul artistei.

Printre aceste bijuterii se regăsesc o brățară cu pietre de ochi de tigru, care are un preț de pornire de 125 de euro, un set format din lanț cu pandantiv, inel și cercei, care are ca preț de pornire suma de 100 de euro.

Pe parcursul evenimentului vor fi licitate și câteva piese vintage, bogate în diamante, dar și un colier de aur, în stil Biedermeier, decorat cu diamante, ce provine de la începutul anilor 1800 și o brățară din aur bicolor și argint, cu diamante, din anii 1930.

Prețul de pornire al celor două piese este de 3.000 de euro și 1.500 de euro.

