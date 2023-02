O bilă uriașă de fier a apărut pe plajă de nicăieri. Nici autoritățile nu pot desluși misterul VIDEO

O minge mare din fier a naufragiat pe o plajă din Japonia, însă nici locuitorii, nici autoritățile, nu își pot da seama ce este și cum a ajuns acolo.

Sfera măsoară aproximativ 1,5 metri în diametru și se află pe plaja Enshu din orașul Hamamatsu, pe coasta Pacificului. Inițial au existat temeri cum că ar putea fi o mină, însă după scanarea cu raze X specialiștii au ajuns la concluzia că este goală și că nu există pericol de explozie, potrivit The Guardian.

Mai mult, nu există indicii cum că ar fi un instrument de spionaj din Coreea de Nord sau China.

O femeie care se plimba pe plajă la începutul săptămânii a fost cea care a observat-o și a anunțat autoritățile. Este maro-portocalie și are pete ce par a fi de rugină. Rapoartele autorităților arată că momentan nu știu ce este sfera sau de unde provine.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw