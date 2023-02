Autoritățile din Turcia au anunțat în după-amiaza zilei de luni, 6 februarie, că cel puţin 1.498 de persoane au murit şi 8.533 au fost rănite în zece provincii din Turcia în urma a două cutremure puternice, de 7,7 şi 7,6 grade, care au zguduit sudul ţării în decurs de câteva ore.

Yunus Sezer Sezer, şeful agenţiei pentru gestionarea dezastrelor şi a situaţiilor de urgenţă din Turcia (AFAD), a declarat că seismele au avut în total 130 de replici şi că 2.834 de clădiri s-au prăbuşit.

Drone captures search and rescue works in Syria after series of powerful earthquakes centered in Türkiye jolted the wider region early on Monday https://t.co/1qdBSmP6t4 pic.twitter.com/bvfZucm9yX