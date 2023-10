Atacul antisemit de pe aeroportul din Daghestan s-a soldat cu 29 de răniți, dintre care 9 polițiști. Starea pasagerilor evrei VIDEO

Sute de oameni s-au adunat pe aeroportul din Mahacikala pentru a ataca pasagerii unui zbor din Israel. Localnicii au organizat revolte pe aeroport, căutând cetățeni israelieni și cerând „deportarea evreilor” din Daghestan. În urma tulburărilor, peste 20 de persoane au fost rănite, anunță ministerului Sănătății din regiune, citat de rosZMI.

În urma revoltelor, 9 ofițeri de poliție au fost răniți, iar din rândul civililor sunt cunoscute 20 de victime.

Dintre acestea, 10 au fost internate, două sunt în stare gravă.

Peste 10 persoane cu răni ușoare au solicitat îngrijiri medicale în regim ambulatoriu, a adăugat ministerul.

Zborul Dubai-Mahacikala a fost escortat, iar pasagerii au fost cazați într-un hotel.

După cum a raportat Rosaviatsia, aeroportul Mahacikala este închis pentru aeronave până pe 6 noiembrie. De asemenea, cetățenii sunt rugați să părăsească incinta.

Amintim că în Daghestan, localnicii au organizat o „vânătoare” a israelienilor. Sute de oameni s-au adunat pe aeroportul Mahacikala pentru a ataca pasagerii unui zbor Red Wings venit de la Tel Aviv.

Muftiul Daghestanului, Akhmad Abdulaev, a transmis un mesaj video în care a spus că a vorbi împotriva evreilor este o greșeală și le-a cerut credincioșilor să rămână calmi.

La scurt timp, autoritățile regionale au anunțat că au preluat controlul asupra situației, iar Agenția Federală de Transport Aerian a raportat că aerodromul a fost curățat de persoane neautorizate, scrie Ria Novosti.

