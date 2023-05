Bilanțul momentului după atacurile ucrainenilor asupra regiunii ruse Belgorod. ”A fost o zi dificilă” VIDEO

În urma unui bombardament în oraşul Șebekino din regiunea rusă Belgorod, o persoană a fost ucisă şi alte câteva au fost rănitea declarat guvernatorul regiunii, citat de CNN.

Guvernatorul Viaceslav Gladkov a declarat luni, pe canalul său Telegram, că a fost o "zi dificilă" şi că au avut loc "multe bombardamente".

Gladkov a precizat că în ultimele zile regiunea Belgorod a îndurat "numeroase pagube cauzate de ore de bombardamente" care au dus la întreruperea curentului electric, a conexiunii telefonice mobile, a căldurii şi a apei în numeroase zone, care au fost acum restabilite.

Guvernatorul a menţionat că Novaya Tavolzhanka, Grafovka, Murom şi Arkhangelsky se numără printre zonele afectate.

The governor of the Belgorod region reports shelling. In Shebekino, two industrial enterprises caught fire, one of them injured four people. Some settlements are without electricity.#UkraineFrontLines #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/aeh4uEyicU