Bilanț provizoriu după atacul cu rachete al Rusiei asupra orașelor ucrainene: cel puțin 11 morți, 64 răniți, patru regiuni fără curent

Sirenele anunţând raiduri aeriene se auzeau din nou la Kiev luni după-amiază, după bombardamentul rusesc din cursul dimineţii, soldat cu cel puţin 11 morţi şi 64 de răniţi şi care a lăsat fără curent electric patru regiuni ale Ucrainei, transmite Reuters.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, declarase mai devreme, după oprirea sirenelor în urma încetării raidului rusesc, că ameninţarea unor atacuri asupra capitalei persistă.

În raidul efectuat de armata rusă ca represalii după explozia survenită sâmbătă pe podul Kerci au fost lovite de asemenea ţinte din alte oraşe ucrainene, printre care Liov, Jitomir şi Harkov.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, în raidul de luni dimineaţă Rusia a lansat 83 de rachete şi 17 drone iraniene Shahed, iar 43 dintre aceste rachete au fost doborâte de antiaeriana ucraineană.

Valentin Reznichenko, head of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration, published a photo of the consequences of the missile attack on the #Dnipro. pic.twitter.com/HJ4gliXMmh