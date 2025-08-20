Paradisul turistic care vrea să ofere gratuit 200.000 de bilete de avion pentru vizitatori din întreaga lume. Care sunt condițiile

Thailanda vrea să ofere bilete gratis pe cursele interne FOTO Pixabay

Ministerul Turismului și Sportului din Thailanda pregătește o campanie inedită pentru a stimula turismul intern: 200.000 de vizitatori străini ar putea primi gratuit bilete de avion pe rute interne dus-întors, cu bagaj inclus, dacă își cumpără zborurile internaționale spre țară.

Programul, care urmează să fie supus aprobării cabinetului, ar urma să fie finanțat dintr-un buget de 700 de milioane de baht (aprox. 19,6 milioane dolari) și să se desfășoare între septembrie și noiembrie.

Campania, numită „Cumpărați zboruri internaționale, zboruri interne gratuite în Thailanda”, are scopul să încurajeze turiștii străini să viziteze destinații secundare. Străinii care dețin un bilet de avion internațional vor putea beneficia gratuit de un bilet de avion intern dus-întors cu 20 de kilograme de bagaj la șase companii aeriene thailandeze - Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air și Thai Vietjet, arată bangkokpost.com.

Biletele gratuite ar fi oferite turiștilor care rezervă zboruri internaționale direct de la companiile aeriene sau de la agențiile de turism online.

Ministerul intenționează să propună schema cabinetului spre aprobare săptămâna viitoare, solicitând 700 de milioane de baht de la bugetul central. Programul se va desfășura din septembrie până în noiembrie, cu o subvenție guvernamentală de 1.750 (49 dolari) de baht per bilet dus sau 3.500 de baht (98 dolari) pentru un bilet dus-întors, pentru fiecare turist.

