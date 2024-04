Celebra nutriționistă din România se mută în pădure, pe Valea Prahovei: Nu am curent, nici gaze

Nutriționista Mihaela Bilic este decisă să se mute la noua ei cabană cât mai repede. Aceasta și-a construit o cabană rustică din lemn pe o bucată de pământ pe care o avea.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș, și o pisică. E prea frumos”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, unde a publicat un mic filmuleț cu cabana aflată în construcție.

Mihaela Bilic este cunoscută pentru algerea unui stil de viață sănătos, în mijlocul naturii, și cu o dietă echilibrată.