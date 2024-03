Suma imensă strânsă de Bill Clinton și Barack Obama pentru campania electorală a lui Joe Biden. ”Este genul de preşedinte pe care-l vreau” VIDEO

Foștii președinți americani Barack Obama şi Bill Clinton au strâns 26 de milioane de dolari pentru campania electorală a lui Joe Biden, o sumă record, la un eveniment la New York.

În acest timp, Donald Trump s-a dus la funeraliile unui poliţist mort în exerciţiul funcţiunii, cu câteva ore înainte să înceapă evenimentul de campanie al preşedintelui democrat, perturbat de manifestanţi propalestinieni.

Biden şi predecesorii săi democraţi au fost aclamaţi, la sosirea pe scena Radio City Hall, în centrul Manhattanului, unde dă spectacol celebra trupă de dansatoare The Rockettes.

Echipa de campania a democratului în vârstă de 81 de ani, a anunţat încă de joi dimineaţa o strângere de fonduri ”record” la eveniment - 26 de milioane de dolari - subliniind că este o sumă mai mare decât a strâns Trump în toată luna februarie.

Susţinătorii lui Joe Biden promovau această seară politico-mondenă de mai multe săptămâni.

În sală s-a aflat redactora-şefă a Vogue Anna Wintour.

Cântăreţele Queen Latifah şi Lizzo, între altele, au ”încălzit” sala înainte ca cei de-ai 42-lea, 44-lea şi 46-lea preşedinţi ai Statelor Unite să ia parte la o dezbatere animată de către prezentatorul şi unoristul Stephen Colbert, celebru prin emisiunea sa ”The Late Show” difuzată de CBS.

Barack Obama a salutat. în faţa a aproximativ 5.000 de spectatori, voinţa lui Joe Biden de a ”căuta un teren de înţelegere”.

”Este genul de preşedinte pe care-l vreau”, a declarat el, citat de The Associated Press.

President Obama talked about what kept him up at night during the Trump administration at the fundraiser with Biden and Clinton last night and you really need to hear his answer. It’s incredibly well said. 👇 pic.twitter.com/jDxDmx9lQS