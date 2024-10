Fostul președinte american, Bill Clinton, a fost confundat cu actualul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, de angajata unui fast-food din statul Georgia. Clinton făcea campanie pentru Kamala Harris, duminică, 13 octombrie, iar întâmplarea a fost surprinsă pe cameră, scrie Adevărul.ro.

„Tu ești Joe? Domnul Joe”, l-a întrebat angajata pe Clinton, în vârstă de 78 de ani, care purta o jachetă pe care scria „USA” pe spate.

The boss was stumping for @KamalaHarris in Georgia and had to stop by the old stomping grounds, @McDonalds. pic.twitter.com/CannimWqJB